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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поранений воїн АТО Осмаєв назвав тих, хто є гіршими за росіян

11:07, сьогодні 3742 Читать новость на русском
Кадирівці на Донбасі
Кадирівці на Донбасі / Соцмережі

Люди, які зрадили чеченський народ та воюють на боці терористів проти невинних українців на Донбасі, не мають нічого святого.

Таку думку висловив командир батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв у коментарі ресурсу "Обозреватель".

"Якби зустрілися, то ставлення до них у нас було б ще гіршим, аніж до будь-кого. Тому що це зрадники свого народу, і яких завгодно людських цінностей. Вони пішли служити своєму ворогові проти абсолютно невинного народу, який їм нічого поганого не зробив. Українські добровольці навпаки одними з перших приїхали до нас допомагати під час війни з Росією", – наголошує він.

Читайте також: Хто та чому хотів ліквідувати Осмаєва: пояснення дружини пораненого у Києві бійця АТО

Крім того, уродженець Чечні та патріот України підкреслює, що він і його бійці так і не змогли зустрітися з посіпаками Кадирова на Донбасі, хоча й шукали такої можливості.

За його словами, сталося так через тих, що тих просто швидко звідти вивели.

"Є окремі випадки їхньої присутності, але масової участі кадирівців давно немає. Тому що їх вивели звідти ще на самому початку. Через те, що вони розсварилися з місцевими бандитами", – резюмував Осмаєв.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом у МВС підтвердили особу пораненого – ним виявився уродженець Чечні Адам Осмаєв, який воював на боці сил АТО на Донбасі.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна – Росія Чечня Адам Осмаєв
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