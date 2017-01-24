Порошенка в Гельсінкі нагородили почесною медаллю

Президент України Петро Порошенко удостоївся почесної медалі під час офіційного візиту до Фінляндії.
Про це інформує прес-служба глави держави.
Порошенка нагородили почесною медаллю Гельсінкі. Її розробив скульптор Хейккі Хайваоя ще в 1965 році.
З одного боку медалі зображено вигляд міста з моря, з іншого – тротуар вулиці у формі бруківки.
Щоправда, самої медалі у Порошенка поки не показали.
У Гельсінкі Порошенко, окрім офіційних візитів, зустрівся з представниками української діаспори.
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