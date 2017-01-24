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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенка в Гельсінкі нагородили почесною медаллю

21:15, сьогодні 81 Читать новость на русском
Це вперше за 11 років президент України з офіційним візитом у Фінляндії
Це вперше за 11 років президент України з офіційним візитом у Фінляндії / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко удостоївся почесної медалі під час офіційного візиту до Фінляндії.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Порошенка нагородили почесною медаллю Гельсінкі. Її розробив скульптор Хейккі Хайваоя ще в 1965 році.

З одного боку медалі зображено вигляд міста з моря, з іншого – тротуар вулиці у формі бруківки.

Щоправда, самої медалі у Порошенка поки не показали.

У Гельсінкі Порошенко, окрім офіційних візитів, зустрівся з представниками української діаспори.

Читайте також: Порошенко провів унікальну поїздку у Фінляндію

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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