Порошенка в Гельсінкі нагородили почесною медаллю

Президент України Петро Порошенко удостоївся почесної медалі під час офіційного візиту до Фінляндії.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Порошенка нагородили почесною медаллю Гельсінкі. Її розробив скульптор Хейккі Хайваоя ще в 1965 році.

З одного боку медалі зображено вигляд міста з моря, з іншого – тротуар вулиці у формі бруківки.

Щоправда, самої медалі у Порошенка поки не показали.

У Гельсінкі Порошенко, окрім офіційних візитів, зустрівся з представниками української діаспори.

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