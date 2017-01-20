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Порошенка закликали швидше зробити з Криму Кримськотатарську республіку

14:28, сьогодні 760 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / ZN.ua

Рефат Чубаров закликав президента Петра Порошенка і уряд України скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення Криму на Кримськотатарську Автономну Республіку.

Про це Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП заявив на засіданні парламенту.

Я знову закликаю президента України і уряд якомога скоріше скликати конституційну комісію, щоб розпочати роботу з внесення змін до розділу 10 Конституції України "Автономна Республіка Крим». Маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримськотатарську Автономну Республіку як невід’ємну складову частину України, – сказав Чубаров.

Він нагадав, що 26 років тому, 20 січня, відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, ліквідованої в 1945 році у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу.

До слова, раніше Чубаров заявив, що висловлювання Надії Савченко щодо здачі Криму заради збереження Донбасу є зрадницьким ставленням до України та кримськотатарського народу.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Рефат Чубаров Новини Криму Анексія Криму
Джерело: Радіо "Свобода"
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