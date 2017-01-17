Порошенко анонсував зустріч із Трампом

Президент України Петро Порошенко і новообраний президент США Дональд Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні.
Про це заявив Порошенко в інтерв'ю Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Однак дату український президент поки не уточнив.
Я був одним з перших світових лідерів, кому президент Трамп подзвонив одразу після виборів. У нас була досить багатообіцяюча бесіда, ми домовилися, що відразу ж після інавгурації... ми домовилися про дату мого візиту до Вашингтона,
– сказав він.
Зазначимо, що нещодавно Президент Петро Порошенко оголосив про надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні.
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