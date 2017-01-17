Порошенко анонсував зустріч із Трампом

Президент України Петро Порошенко і новообраний президент США Дональд Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні.

Про це заявив Порошенко в інтерв'ю Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Однак дату український президент поки не уточнив.

Я був одним з перших світових лідерів, кому президент Трамп подзвонив одразу після виборів. У нас була досить багатообіцяюча бесіда, ми домовилися, що відразу ж після інавгурації... ми домовилися про дату мого візиту до Вашингтона,

– сказав він.

Зазначимо, що нещодавно Президент Петро Порошенко оголосив про надходження чергового траншу МВФ в найближчі тижні.