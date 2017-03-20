Порошенко хоче бачити "ботанів" на посадах податківців

Президент України Петро Порошенко виступив за якнайшвидшу розробку законопроекту, який би ліквідував податкову міліцію та створив Службу фінансових розслідувань.

Про це президент заявив на засіданні Ради регіонального розвитку.

За словами Порошенка, дискусії про долю податкової міліції точаться вже кілька десятків років, проте спроби знайти компроміс зайшли в глухий кут. Тож, як зазначив глава держави, у цьому питанні слід ставити крапку та ухвалювати рішення.

Моя політична воля полягає в тому, що цю структуру слід ліквідувати. Її роботу мають виконувати не м’язисті хлопці в масках, а "ботани" в білих комірцях через аналітичну роботу,

– наголосив Порошенко.

Президент додав, що це питання слід обговорити на Нацраді реформ та розробити відповідний проект закону. Порошенко пообіцяв скерувати відповідний законопроект до парламенту як невідкладний, щоб вже з початку нового року запрацювала Служба фінансових розслідувань.

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