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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Порошенко хоче разом зі США боротися з хакерами з Росії і повторює гасло Трампа

09:03, сьогодні 148 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко закликав світ протидіяти російській загрозі кібератак. Він також закликав США "бути великими знову" та продемонструвати лідерство у питанні глобальної безпеки.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава держави висловив сумнів у тому, що Вашингтон може відвернутися від Києва, зазначивши, що обраний президент США Дональд Трамп публічно заявив про дотримання зобов'язань Штатів і послався на "перспективні" заяви кандидатів у нову адміністрацію.

Порошенко додав, що необхідні спільні глобальні зусилля, щоб зупинити як кібернетичну, так і військову агресію Росії.

Існує глобальна кібервійна Росії по всьому світі, є багато доказів. Це глобальна небезпека, і світ повинен бути разом, щоб боротися з цією небезпекою. Так само, як російська пропаганда є елементом російської гібридної війни, кібератаки є елементом російської гібридної війни, незалежно від того, чи це в Німеччині, чи Сполучених Штатах,
– зазначив український президент.

Він також наголосив на важливості НАТО, як оплоту захисту від Москви, після того, як Трамп схвилював Європу, назвавши Альянс "застарілим".

"НАТО – головним чином це не питання грошей, це питання безпеки. Російська агресія продемонструвала знову, що немає іншої системи безпеки, окрім НАТО, яка була б ефективною, щоб зупинити агресію", – сказав Порошенко.

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Він додав, що аби продемонструвати свою роль в якості глобального лідера, США треба буде зміцнити трансатлантичну єдність.

Америка повинна бути великою знову,
– сказав він, повторивши гасло передвиборчої кампанії Трампа.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Україна-Росія хакери США НАТО
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