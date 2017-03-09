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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Порошенко хоче запровадити українські квоти і на телебаченні

11:07, сьогодні 71 Читать новость на русском
Петро Порошенко візьметься за поширення української мови
Петро Порошенко візьметься за поширення української мови / Getty Images

Президент України Петро Порошенко планує невдовзі запропонувати Верховній Раді законопроект щодо запровадження квот для української мови на телебаченні.

Про це глава держави заявив, виступаючи на церемонії вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Завдяки ухваленому закону (про квоти для української мови на радіо) ми досягли суттєвих результатів поширення української пісні й української мови в радіоефірі... Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз присутність української мови є неприпустимо малою,
– сказав Порошенко.

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Він також нагадав, що влітку минулого року закликав представників телевізійної індустрії "самоорганізуватися в цьому питанні", але, за словами глави держави, "не всі тоді це почули".

Отже, своє слово зараз має сказати законодавець,
– зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби має складатися на менше ніж на третину з українських пісень.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко ЗМІ Медіа мовне питання Законопроект
Джерело: 24 Канал
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