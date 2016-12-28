Порошенко і Трамп можуть зустрітися в лютому

Після телефонної розмови президентів США і України з'явилася інформація про можливу їх зустрічі.

Заступник глави АП Костянтин Єлісєєв сьогодні зазначив, що точні терміни зустрічі ще невідомі, але в лютому наступного року лідери США і України можуть провести офіційні переговори, Beztabu.

Президенти узгодять дату зустрічі після інавгурації глави Білого дому, яка пройде 20 січня. Ми готуємо візит Петра Порошенка в США на лютий 2017 року,

– зазначив представник адміністрації президента.

За словами Єлісєєва, новий президент США цікавився ситуацією на Донбасі. Саме це свідчить про те, що Дональд Трамп готовий до двостороннього діалогу.

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