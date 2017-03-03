Порошенко коротко прокоментував справу проти Насірова

Президент України Петро Порошенко прокоментував кримінальне провадження щодо керівника ДФС Романа Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України – незалежний орган.

Про це у Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"НАБУ – незалежний орган – президент прокоментував справу Насірова, відповідаючи на питання журналістів", – мовиться у повідомленні Цеголка.

НАБУ незалежний орган - Президент прокоментував справу Насирова, відповідаючи на питання журналістів — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 березня 2017 р.

Нагадаємо, 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.



Сьогодні, 3 березня, уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.