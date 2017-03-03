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Порошенко коротко прокоментував справу проти Насірова

16:20, сьогодні 1196 Читать новость на русском
Порошенко прокоментував справу проти Насірова
Порошенко прокоментував справу проти Насірова / Getty Images

Президент України Петро Порошенко прокоментував кримінальне провадження щодо керівника ДФС Романа Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України – незалежний орган.

Про це у Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"НАБУ – незалежний орган – президент прокоментував справу Насірова, відповідаючи на питання журналістів", – мовиться у повідомленні Цеголка.

Нагадаємо, 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

Сьогодні, 3 березня, уряд відсторонив Насірова від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Петро Порошенко Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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