Порошенко нагородив полковника поліції, що мав сутичку з Парасюком

Полковник поліції Юрій Голубан, який напередодні був учасником сутички з нардепом Володимиром Парасюкоим, отримав нагороду – орден "За заслуги" III ступеня – з рук президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Голубан також виступав з трибуни Верховної Ради щодо сутички з Парасюком на блокпосту в Слов'янську.

Відомо, що полковник Голубан служив в спецпідрозділах МВС, СБУ та Міноборони. Він служив в добровільному батальйоні "Київ-1". З червня 2016 очолює роту поліції особливого призначення в Донецькій області.