Порошенко нагородив полковника поліції, що мав сутичку з Парасюком

Полковник поліції Юрій Голубан, який напередодні був учасником сутички з нардепом Володимиром Парасюкоим, отримав нагороду – орден "За заслуги" III ступеня – з рук президента Петра Порошенка.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Голубан також виступав з трибуни Верховної Ради щодо сутички з Парасюком на блокпосту в Слов'янську.
Відомо, що полковник Голубан служив в спецпідрозділах МВС, СБУ та Міноборони. Він служив в добровільному батальйоні "Київ-1". З червня 2016 очолює роту поліції особливого призначення в Донецькій області.
Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. На сутичку відреагував навіть Президент України Петро Порошенко.
15 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив нагороди поліцейським, які брали участь у сутичці між ними та народним депутатом Володимиром Парасюком.