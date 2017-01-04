Порошенко написав листа політв'язням в Криму та Росії

Президент України Петро Порошенко написав листа з новорічними привітаннями українським політв'язням в Росії і окупованому Криму.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній в'язень Геннадій Афанасьєв.

І сьогодні, коли Ви відірвані від сім'ї і близьких, хотів би, щоб Ви вступили в Новий рік з міцною вірою в силу єдності, яке не знає меж і перешкод. Ваші співгромадяни - морально з вами, поруч. За вас переживає вся країна ,

– передав слова Порошенка Афанасьєв.

Афанасьєв також нагадав, що в ув'язненні Кремля з політичних мотивів досі перебуває понад 44 громадян України.

"Ці люди були звинувачені за сфабрикованими кримінальними справами в шпигунстві, сепаратизмі, тероризмі, екстремізмі і диверсійної діяльності. Переважна більшість з них були позбавлені права на правовий захист і медичну допомогу, багато піддані жорстоким тортурам, частина вже відбуває покарання в найвіддаленіших куточках Росії. серед цих людей є багатодітні батьки, пенсіонери, люди з важкими хронічними захворюваннями, правозахисники, художники і журналісти ", — підкреслив він.

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Афанасьєв зазначив, що лист з волі для політв'язнів – це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка. Листи нагадують в'язням Кремля, що про них не забувають, що за їх звільнення борються, що їх чекають на свободі.