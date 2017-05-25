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Порошенко навідається з інспекцією в Одесу

17:48, сьогодні 188 Читать новость на русском
Порошенко їде до Одеси
Порошенко їде до Одеси

Президент України Петро Порошенко з робочим візитом у п’ятницю, 26 травня, відвідає Одесу та область.

Офіційної програми візиту Порошенка до Одеської області поки немає, однак, за повідомленням "Інтерфакс-України" з посиланням на джерела в Адміністрації Президента, візьме участь у відкритті відреставрованої Потьомкінських сходів та "Стамбульського парку", який розкинувся на схилах Приморського бульвару. Рестраврація Потьомкінських сходів обійшлась у понад 15 мільйонів гривень, в той час як створення "Стамбульського парку" вартістю 1,5 мільйона доларів профінансувала влада Стамбулу.

Також можлива зустріч зі школярами та студентами.

Ще однією частиною програми візиту Порошенка на Одещину стане інспекція ремонтних робіт на трасі Одеса – Рені.

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Теги: Україна Політика Одеса Петро Порошенко Президент України
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