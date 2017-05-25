Порошенко навідається з інспекцією в Одесу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Президент України Петро Порошенко з робочим візитом у п’ятницю, 26 травня, відвідає Одесу та область.
Офіційної програми візиту Порошенка до Одеської області поки немає, однак, за повідомленням "Інтерфакс-України" з посиланням на джерела в Адміністрації Президента, візьме участь у відкритті відреставрованої Потьомкінських сходів та "Стамбульського парку", який розкинувся на схилах Приморського бульвару. Рестраврація Потьомкінських сходів обійшлась у понад 15 мільйонів гривень, в той час як створення "Стамбульського парку" вартістю 1,5 мільйона доларів профінансувала влада Стамбулу.
Також можлива зустріч зі школярами та студентами.
Ще однією частиною програми візиту Порошенка на Одещину стане інспекція ремонтних робіт на трасі Одеса – Рені.
Читайте також: Страшний смерч пронісся над Одещиною: фото