Порошенко навідається з інспекцією в Одесу

Президент України Петро Порошенко з робочим візитом у п’ятницю, 26 травня, відвідає Одесу та область.

Офіційної програми візиту Порошенка до Одеської області поки немає, однак, за повідомленням "Інтерфакс-України" з посиланням на джерела в Адміністрації Президента, візьме участь у відкритті відреставрованої Потьомкінських сходів та "Стамбульського парку", який розкинувся на схилах Приморського бульвару. Рестраврація Потьомкінських сходів обійшлась у понад 15 мільйонів гривень, в той час як створення "Стамбульського парку" вартістю 1,5 мільйона доларів профінансувала влада Стамбулу.

Також можлива зустріч зі школярами та студентами.

Ще однією частиною програми візиту Порошенка на Одещину стане інспекція ремонтних робіт на трасі Одеса – Рені.

Читайте також: Страшний смерч пронісся над Одещиною: фото