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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Порошенко назвав двох президентів, які підривають глобальну безпеку

08:30, сьогодні 1672 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / www.gettyimages.com

Президент України Петро Порошенко назвав президента Сирії Башара Асада та президента Росії Володимира Путіна безвідповідальними лідерами, через яких виникли проблеми з глобальною безпекою.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN, передає прес-служба глави держави.

Він наголосив на важливості для України сильної та об'єднаної Європи і трансатлантичної єдності, включаючи США.

"Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Асада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою ", – заявив Порошенко.

Президент також додав, що частиною гібридної війни Росії є кібератаки.

Читайте також: Пропутінська Європа. The Guardian оцінила рівень загрози

Теги: Політика Україна Петро Порошенко Володимир Путін Башар Асад
Джерело: 24 Канал
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