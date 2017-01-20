Порошенко назвав двох президентів, які підривають глобальну безпеку

Президент України Петро Порошенко назвав президента Сирії Башара Асада та президента Росії Володимира Путіна безвідповідальними лідерами, через яких виникли проблеми з глобальною безпекою.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN, передає прес-служба глави держави.



Він наголосив на важливості для України сильної та об'єднаної Європи і трансатлантичної єдності, включаючи США.

"Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Асада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою ", – заявив Порошенко.

Президент також додав, що частиною гібридної війни Росії є кібератаки.

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