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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Порошенко назвав ціну активів, які бойовики захопили разом із підприємствами

13:38, сьогодні 61
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко заявив, що вартість відібраних активів бойовиками оцінюються мільярдами доларів.

Про це йдеться у виступі Порошенка на РНБО, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, так зване "керівництво" невизнаних республік конфіскувало і захопило українські підприємства на Донбасі за вказівкою Росії. А вартість відібраних активів оцінюється мільярдами доларів.

До того ж. Порошенко наголосив, що ті власники підприємств, які не припинили діяльність, не зможуть реалізовувати свої товари в України.

Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність,
– додав він.

Президент додав, що в результаті блокади загострилася ситуація на фронті.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, відбулося екстренне засідання Ради безпеки та оборони. В ході засідання було ухвалене рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.

Також в ході засідання Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Теги: Війна на Донбасі гроші РНБО Петро Порошенко Україна
Джерело: 24 Канал
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