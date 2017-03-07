Порошенко назвав вражаючу кількість жінок, які воюють у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що роль жінки у захисті держави є дуже важливою.

Про це він сказав під час зустрічі з жінками-військовослужбовцями, волонтерами, представницями інших сфер, повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

Порошенко зазначив, що на сьогодні у ЗСУ проходять військову службу і працюють близько 54 тисяч жінок, майже 20 тисяч з них – військовослужбовці.

"З такими жінками наше найкраще у світі військо є точно непереможним. З такими жінками, я не маю жодного сумніву, перемога над ворогом, агресором і окупантом, який вторгнувся на нашу землю, є точно невідворотною", – наголосив Президент.

За словами Петра Порошенка, лише з початку 2017 року на військову службу за контрактом зголосились більше тисячі жінок.

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