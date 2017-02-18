Порошенко назвав єдиний гріх України

Президент України Петро Порошенко стверджує, що Україна хоче жити незалежно та на своїй землі, а Росія за це хоче її покарати.

Таку заяву він зробив під час 53-ї Мюнхенській конференції з безпеки.

"Єдиний гріх України в тому, що моя країна одного разу вирішила жити незалежно, на своїй землі, за нашими демократичними цінностями. Ми хочемо свободи – Росія хоче нас покарати за це", – зауважив він.

Також український гарант наголосив, що має честь представляти 45-мільйонну європейську націю.

"Від імені українського народу дозвольте мені запевнити вас, що ми ніколи не погодимось, що хтось десь буде визначати нашу долю без нас. Будь-яка угода за нашою спиною буде негайно рішуче анульована мільйонами українців, які вже довели здатність боротися за свою незалежність", – резюмував Порошенко.

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