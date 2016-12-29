Порошенко не виключає терактів на важливих об’єктах України

Президент України Петро Порошенко заявляє про ризик терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба глави держави. "На сьогоднішній день цілком ймовірними залишаються терористичні акти і диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми побудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", – наголосив Порошенко. Читайте також: Рік терору: найжорстокіші теракти, які пережила Європа у 2016 році

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