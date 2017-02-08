Порошенко не виконав свої обіцянки 2015 щодо економічної блокади Донбасу, – відомий волонтер

Керівник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів, що у Петра Порошенко була чітка позиція щодо блокади Донбасу, однак вона не набула законодавчої сили.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

В Президента в 2015 році була чітка позиція щодо економічної блокад. Були створені спеціальні мобільні групи по боротьбі з контрабандою, однак вони не отримали жодної законодавчої сили,

– розповів Дейнега.

Він також зазначив, що суди відпускають усі фури, які були затримані українськими правоохоронцями. Дейнега також додав, що випадків, коли хтось потрапив у в’язницю через незаконний перевіз товарів через лінію розмежування, поки не зафіксовано.

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