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Порошенко нещадно проїхався по діяльності Саакашвілі на Одещині

15:53, сьогодні 1067 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Президент України Петро Порошенко залишився незадоволеним діяльністю колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Про це він заявив під час представлення нового очільника Одеської ОДА Максима Степанова.

Зокрема, він дорікнув йому за проблеми з будівництво доріг.

Було заплановано з усіх джерел фінансування 1,2 мільярда гривень. Це другий показник в Україні! А знаєте скільки було освоєно? Трохи більше 900 мільйонів. 30% коштів, з кров'ю вирваних у інших регіонів, у платників податків і спрямованих на Одесу не використали: то тендер не організували, то підрядника не організували, то проекту немає. Тобто Одеська область не використала більше 300 мільйона гривень, передбачених в бюджеті , натомість займалися лише розмовами. Причім вартість доріг в Одеській області була більшою, аніж в інших регіонах – Одещина входить до четвірки областей з найдорожчими дорогами. Говорили про корупцію, говорили, а чомусь по всій країні дороги будуються дешевше,
– зауважив український президент.

Також український очільник нагадав, що з Одеси почався експеримент, коли кошти від перевиконання бюджету на Митниці спрямовуються на будівництво доріг, який згодом поширили на Львівську й Івано-Франківську області.

Митниця Одеської області – на відміну від Львівської та Івано-Франківської – не показувала перевиконання, а був лише піар. За 10 місяців – до жовтня 2016 року, доки було попереднє керівництво – лише щодо 1 місяця, серпня, було перевиконання і 22 мільйони надійшло на будівництво доріг. Щодо решти місяців, за інформацією Міністерства фінансів і Фіскальної служби, було недовиконання. А лише в грудні перевиконання стало більшим на 400 мільйонів!.. Що хочете мені розповідайте, але це документ,
– додав політик.

Крім того, президентові не сподобалася робота одеського Центру адмінсполуг.

"Слухайте, ніхто в країні не чув про будь-які труднощі із запуском Центру надання адміністративних послуг. Ніде! Це навіть не рівень губернатора, це рівень міського голови чи голови райадміністрації. Але лише не в Одесі. Я ще раз приїду до одеського Центру надання адміністративних послуг – тільки без камер, без піару. І хочу бути твердо переконаний, що через декілька місяців він зразково працює. Обласна рада, міська рада виділять необхідні кошти – і ми будемо абсолютно твердо бачити, що жодних проблем щодо цього питання у нас немає,
– заявив Порошенко.

Щодо одеського аеропорту, то голові України не сподобалося, що його ще досі не завершено.

Тричі терміни переносили. У цьому році не тільки будівлю аеропорту слід завершити, але і смуга, повинна бути, нарешті, варто розпочати її реконструкцію. Ми говорили з міністром. Я звернувся до нього з проханням по-новому організувати тендер, виділити кошти, у повному обсязі треба все зробити за рахунок коштів держбюджету, –
підкреслив президент.

Дісталося від нього попередній місцевій владі ще за рівень злочинності, який значно виріс, і за ситуацію із субсидіями.

"55% сімей в Україні оформили собі субсидії. А скільки в нас в Одеській області оформлено субсидій? А в Одеській області субсидії мають лише 17%. В Одеській області живуть не багатше, ніж в інших регіонах України, а оформлено 17%. Ось це показник, що яким повинна займатися влада. Адже це захищаються гроші людей, які мають законної право на компенсацію на комунальні тарифи,
– додав лідер держави.

Представляючи Степанова, Порошенко прозоро сказав, що новий губернатор повинен не "їздити по закордонах", а вирішувати проблеми на місці. Очевидно, це теж був камінь в город Саакашвілі.

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Нагадаємо, 12 січня в Одесі президент Петро Порошенко представив нового голови ОДА Максима Степанова.

Теги: Україна Політика гроші Кримінал Субсидії Петро Порошенко Міхеїл Саакашвілі Одеса Бюджет авіація Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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