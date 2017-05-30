Порошенко обурено відреагував на слова Путіна про Анну Ярославну

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Президент України Петро Порошенко відреагував на слова лідера Кремля Володимира Путіна про те, що донька українського князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна дала початок "російсько-французьким відносинам".
29 травня під час візиту до Парижа і першої зустрічі з новообраним президентом Франції Еманюелем Макроном президент Росії Володимир Путін неабияк сконфузився.
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Під час зустрічі з Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.
Такі слова Путіна викликали чималий резонанс у соцмережах.
Президент України Петро Порошенко обурено відреагував на спробу привласнення Путіним української історії у своєму зверненні щодо ратифікації Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Історичне голосування у нідерландському Сенаті Порошенко назвав "возз’єднання з європейською родиною, бо історично ми були її частиною".
З часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки киянки Анни Ярославни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії,
– додав український президент.
Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. За проголосувало 89 з 150 депутатів палати.