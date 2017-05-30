Порошенко обурено відреагував на слова Путіна про Анну Ярославну

Президент України Петро Порошенко відреагував на слова лідера Кремля Володимира Путіна про те, що донька українського князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна дала початок "російсько-французьким відносинам".

29 травня під час візиту до Парижа і першої зустрічі з новообраним президентом Франції Еманюелем Макроном президент Росії Володимир Путін неабияк сконфузився.

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Під час зустрічі з Макроном очільник РФ заявив, що відносини між Росією та Францією почалися з одруження дочки князя Київської Русі Ярослава Мудрого – Анни – із Генріхом I у 1051 році.

Такі слова Путіна викликали чималий резонанс у соцмережах.

Президент України Петро Порошенко обурено відреагував на спробу привласнення Путіним української історії у своєму зверненні щодо ратифікації Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Історичне голосування у нідерландському Сенаті Порошенко назвав "возз’єднання з європейською родиною, бо історично ми були її частиною".

З часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки киянки Анни Ярославни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії,

– додав український президент.

Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. За проголосувало 89 з 150 депутатів палати.