Порошенко озвучив орієнтири і завдання України у 2017-му

Президент України Петро Порошенко пояснив, які орієнтири стоять перед Україною у 2017-му році.
Про це він заявив на щорічній зустрічі з послами іноземних країн.
Президент України запевнив дипломатів, що у 2017-му Україна зміцніла як форпост Європи і світу в боротьбі проти російської гібридної з російською агресією.
Водночас Порошенко озвучив, які завдання Україна має виконати у 2017-му році.
Зокрема, президент згадав, як торік разом з іноземними партнерами переконував Росію у необхідності Дорожньої карти для Мінських домовленостей.
І наголосив, що у 2017-му безвіз для українців і угода про асоціацію з ЄС мають стати доконаним фактом.
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