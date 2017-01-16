Порошенко озвучив орієнтири і завдання України у 2017-му

Президент України Петро Порошенко пояснив, які орієнтири стоять перед Україною у 2017-му році.

Про це він заявив на щорічній зустрічі з послами іноземних країн.

Президент України запевнив дипломатів, що у 2017-му Україна зміцніла як форпост Європи і світу в боротьбі проти російської гібридної з російською агресією.

Водночас Порошенко озвучив, які завдання Україна має виконати у 2017-му році.

Наш орієнтир на 2017 – боротьба з корупцією, чесний суд, економічне пожвавлення/інвестиції, енергетична безпека, посилення обороноздатності — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

Маємо протистояти спробі Росії побудувати нову залізну завісу, її альтернативному порядку денному та альтернативній Європі — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

Зокрема, президент згадав, як торік разом з іноземними партнерами переконував Росію у необхідності Дорожньої карти для Мінських домовленостей.

У 2016 з партнерами переконали Росію у необхідності Дорожньої карти для Мінських домовленостей. У 2017 маємо закріпити цю логіку — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

І наголосив, що у 2017-му безвіз для українців і угода про асоціацію з ЄС мають стати доконаним фактом.

У 2017 Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом – важливий елемент мирного повернення Донбасу та Криму — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

Продовжуватимемо наповнювати практичним змістом особливе партнерство з НАТО. Вітаю з 20-літтям особливого партнерства — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 січня 2017 р.

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