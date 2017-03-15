Порошенко переконаний, що ситуація у США змінилася на краще для України

Ситуація для України у США змінюється на краще і зростає готовність Штатів діяти рішучіше.

Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко.

"Упевнений в тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, в Білому домі, в Держдепі змінюється на краще, і я дуже радий, тому що задача стає зрозумілішою, приходить більше готовності рішучіше діяти на захист свободи і на захист демократії", – переконаний Порошенко.

Він також наголосив, що такі зміни явно засмучують Росію.

Президент України додав, що зараз активно ведуться переговори про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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