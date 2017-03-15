22:52
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків
Випуск новин
19:31, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Порошенко переконаний, що ситуація у США змінилася на краще для України

21:29, сьогодні 180 Читать новость на русском
Порошенко переконаний. що ситуація у США засмучує Росію
Порошенко переконаний. що ситуація у США засмучує Росію / Getty Images

Ситуація для України у США змінюється на краще і зростає готовність Штатів діяти рішучіше.

Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко.

"Упевнений в тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, в Білому домі, в Держдепі змінюється на краще, і я дуже радий, тому що задача стає зрозумілішою, приходить більше готовності рішучіше діяти на захист свободи і на захист демократії", – переконаний Порошенко.

Він також наголосив, що такі зміни явно засмучують Росію.

Президент України додав, що зараз активно ведуться переговори про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: У Порошенка хочуть, щоб він зустрівся з Трампом швидше за Путіна

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Петро Порошенко США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
У поліції прокоментували інцидент з бійцями "Торнадо" у СІЗО
 12 січня , 00:32
Повалені дерева і затоплені вулиці: страхітливі наслідки негоди в Одесі
20 вересня 2016 , 18:04
Олег Еллі або новий Колумб Зеленого Мису
 сьогодні , 21:32
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук