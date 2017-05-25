Порошенко перевірив готовність українських митниць до безвізу

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До безвізового виїзду за кордон українцям лишились лічені дні. Тож готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму вивчав Президент Порошенко під час свого візиту на Волинь.
Щоправда, приїзд глави держави не обійшовся без казусів. До приїзду Петра Порошенка на пункті пропуску Ягодин вирішили тимчасово призупинити роботу. Миттєво утворилася черга зі 160 машин.
За попередніми прогнозами, із вступом у силу безвізу охочих поїхати у Європу буде на 15-20 відсотків більше. І йдеться не лише про туристів.
70% черг – це човники й це автомобілі транзиту. І лише 30% тих, хто спокійно перетинає кордон. Прошу пропозицій, нормативних, законодавчих, щоби український громадянин не страждав,
– наголосив Петро Порошенко.
Тож тепер основне завдання посилити контроль на пунктах пропуску і взятися за їх розбудову.
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До прикладу, на волинській ділянці кордону з Польщею збільшити пропуск автомобілів можливо лише, збудувавши мости через Західний Буг. Наразі йдеться про будівництво нового переходу в селі Адамчуки. Та й поляки вже готові у це інвестувати.
Також Президент України доручив дипломатичним службам забезпечити всім українцям належний захист їхніх прав за кордоном.
Нагадаємо, безвіз для власників біометричних паспортів запрацює вже з 11 червня.
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