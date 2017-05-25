11:42
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 11:00: Мафіозний
Випуск новин
11:41, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Порошенко перевірив готовність українських митниць до безвізу

09:26, сьогодні 371 Читать новость на русском

До безвізового виїзду за кордон українцям лишились лічені дні. Тож готовність українських прикордонних служб до впровадження безвізового режиму вивчав Президент Порошенко під час свого візиту на Волинь.

Щоправда, приїзд глави держави не обійшовся без казусів. До приїзду Петра Порошенка на пункті пропуску Ягодин вирішили тимчасово призупинити роботу. Миттєво утворилася черга зі 160 машин.

За попередніми прогнозами, із вступом у силу безвізу охочих поїхати у Європу буде на 15-20 відсотків більше. І йдеться не лише про туристів.

70% черг – це човники й це автомобілі транзиту. І лише 30% тих, хто спокійно перетинає кордон. Прошу пропозицій, нормативних, законодавчих, щоби український громадянин не страждав,
– наголосив Петро Порошенко.

Тож тепер основне завдання посилити контроль на пунктах пропуску і взятися за їх розбудову.

Читайте також: Порошенко вимагає скоротити кількість контролюючих відомств на кордоні

До прикладу, на волинській ділянці кордону з Польщею збільшити пропуск автомобілів можливо лише, збудувавши мости через Західний Буг. Наразі йдеться про будівництво нового переходу в селі Адамчуки. Та й поляки вже готові у це інвестувати.

Також Президент України доручив дипломатичним службам забезпечити всім українцям належний захист їхніх прав за кордоном.

Нагадаємо, безвіз для власників біометричних паспортів запрацює вже з 11 червня.

Теги: Петро Порошенко Держприкордонслужба Безвізовий режим Україна Президент України
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
сьогодні, 10:09 Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
1078
Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
сьогодні, 09:00 Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
Сергій Лещенко 906
Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
сьогодні, 08:12 Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
Повернись живим 3981
Почему Путин боится визового режима с Украиной
сьогодні, 04:50 Почему Путин боится визового режима с Украиной
Блог Медіа 11690
Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
24 травня, 23:28 Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
Блог Медіа 1277
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Безвізовий режим – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, – Порошенко
 6 квітня , 20:11
Скільки витратили на організацію Євробачення-2017: шокуючі дані
 9 травня , 16:09
Діти із рідкісними хворобами вперше стали на лижі
 27 лютого , 23:34
Волинські дітлахи випекли паски для військових
 13 квітня , 11:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук