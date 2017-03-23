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Порошенко піде на дострокові вибори парламенту за трьох умов, – політолог

07:32, сьогодні 749 Читать новость на русском
Порошенку потрібні козирі, щоб іти на дострокові вибори
Порошенку потрібні козирі, щоб іти на дострокові вибори / 24 канал

Рішення про дострокові парламентські вибори залежить від президента Петра Порошенка, точніше, від зовнішніх і внутрішніх факторів, які на нього будуть тиснути, а також від його особистої політичної волі.

Про це сайту "24" повідомив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, від проведення дострокових виборів Порошенко втратить надійного партнера – фракцію "Народний фронт" і лояльні олігархічні групи в парламенті. Натомість отримає сильного ворога у вигляді олігарха Ігоря Коломойського, який буде інвестувати у всі партії, давати їм медіа-ресурс заради того, щоб вирішити свої фінансові питання.

Однак, на думку політичного експерта, Петро Порошенко може піти на дострокові парламентські вибори за трьох умов. Перша – фінальна стадія безвізового режиму, коли можна буде обіцяти українцям світле майбутнє через вільний виїзд в Європу. Друга умова – підняття пенсій. Третя – надходження траншу МВФ. З цими грошима, говорить Давидюк, можна проводити підвищення соціальних виплат.

Це будуть певні мінімальні козирі в руках президента. Тоді першу п’ятірку передвиборчого списку розбавлять гарними новими прізвищам, які дійсно будуть асоціюватися з реформами. І на цьому тлі пропрезидентська сила зможе рухатися. А без козирів, якими провладна сила може вихвалятися перед населенням, Порошенко на вибори не піде,
– переконаний політолог.

При цьому, як вважає Микола Давидюк, використовувати воєнний фактор, говорячи, що на Україну нападуть, якщо не проголосують за Порошенка, невигідно.

"Зараз іде невидима боротьба за лояльність Путіна серед українських політиків, хто буде його партнером в Україні. Медіавплив російського президента в Україні значний. Тому ми й бачимо кожного тижня списки українських політиків, які їздять до Москви "на смотрины", – додав експерт.

Як вважає Микола Давидюк, сам Кремль, якщо будуть парламентські вибори, інвестуватиме в дуже багато політичних проектів в Україні, причому різного штибу. Навіть у ті, які кричатимуть "Європа!", а в потрібний для України момент дивитимуться на Росію.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що дострокові вибори в парламент можуть посилити представництво у Верховній Раді лояльних Кремлю сил, а реформи загальмувати мінімум на рік.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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