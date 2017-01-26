Порошенко підписав закон про допуск іноземних військових в Україну

Президент України Петро Порошенко підписав закон про допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію країни у 2017 році.

Відповідна інформація з'явилась на сторінці законопроекту №5636 на сайті ВР.

Згідно із законом, іноземні військовослужбовці допускаються на територію України для участі у військових навчаннях, зокрема, у "Сі Бриз" та Rapid Trident, а також – тактичні маневри підрозділів Збройних сил за участю військових США та країн-учасниць НАТО і програми "Партнерство заради миру".

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