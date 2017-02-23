Порошенко подякував Нідерландам за ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
Вітаю рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Дякую Марку Рютте та парламентській більшості за далекоглядну позицію та підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо на рішення Сенату,
– мовиться у повідомленні Порошенка.
Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.