Порошенко поговорив із Шульцом про безвіз та санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко і екс-президент Європарламенту Мартін Шульц провели зустріч у Давосі.
Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
Співрозмовники обмінялися думками про продовження санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
– повідомили у прес-службі.
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Порошенко висловив щиру подяку Шульцу за постійну і незмінну підтримку України, її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і "європейського вибору під час його перебування на посаді президента Європейського парламенту".
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