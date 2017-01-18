Порошенко поговорив із Шульцом про безвіз та санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко і екс-президент Європарламенту Мартін Шульц провели зустріч у Давосі.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Співрозмовники обмінялися думками про продовження санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,

– повідомили у прес-службі.

Читайте також: Порошенко пообіцяв українцям безвізовий режим зі Швейцарією

Порошенко висловив щиру подяку Шульцу за постійну і незмінну підтримку України, її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і "європейського вибору під час його перебування на посаді президента Європейського парламенту".