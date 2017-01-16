Порошенко похизувався перед Байденом своїми здобутками

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом розповів йому про здобутки української влади.

Текст промови Порошенка опублікувала прес-служба глави держави.

"Без реформаторських процесів, які щодня змінюють обличчя нашої держави вже неможливо уявити собі нову Україну", – сказав український президент

Він наголосив, що влада працює, як єдина команда: президент, парламент, уряд і стратегічні партнери у США, ЄС та по всьому світу в рамках потужної проукраїнської коаліції, "яка була створена в тому числі і Вашими зусиллями, пане віце-президенте".

Децентралізація, яка вже успішно здійснюється і приносить певні плоди. Судова реформа, де ми внесли зміни до Конституції і зараз закінчуємо формування нового Верховного Суду, який реалізує право України на справедливість. Це нова податкова, адміністративна реформа, це потужні кроки, які забезпечують стабільність у макрофінансовій і банківській сферах. За короткий проміжок часу, наголошую, в умовах агресії, війни, незаконної анексії Криму і окупації Сходу нашої держави ми, і це оцінки не лише мої і не лише внутрішні, зробили більше, ніж за всі попередні часи існування України,

– заявив Порошенко.

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