Порошенко пообіцяв українцям безвізовий режим зі Швейцарією

Швейцарія надасть безвізовий режим для громадян України відразу після того, як запрацює безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

Про це за результатами переговорів у Давосі з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард заявив Президент України Петро Порошенко. Ми чекаємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму. І було чітко наголошено, що одразу ж, коли Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян,

– сказав Порошенко. Читайте також: Зволікання з наданням безвізу підриває віру українців в Європу, чого прагне Росія, – Порошенко Під час зустрічі також були обговорені інші аспекти двосторонньої співпраці між двома країнами.

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