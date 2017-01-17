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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Порошенко пообіцяв українцям безвізовий режим зі Швейцарією

18:04, сьогодні 490 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Швейцарія надасть безвізовий режим для громадян України відразу після того, як запрацює безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

Про це за результатами переговорів у Давосі з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард заявив Президент України Петро Порошенко.

Ми чекаємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму. І було чітко наголошено, що одразу ж, коли Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян,
– сказав Порошенко.

Читайте також: Зволікання з наданням безвізу підриває віру українців в Європу, чого прагне Росія, – Порошенко

Під час зустрічі також були обговорені інші аспекти двосторонньої співпраці між двома країнами.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Безвізовий режим Євросоюз Швейцарія Європа Європарламент
Джерело: 24 Канал
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