21-річного бійця, що загинув на Світлодарській дузі, нагородили посмертно

Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив лейтенанта Микиту Ярового, який загинув в боях на Світлодарській дузі.

Про це він повідомив під час своєї поїздки разом з американськими сенаторами до прифронтового Маріуполя.

У своїй промові Порошенко згадав про 21-річного Микиту Ярового, який загинув від ворожої кулі 18 грудня.

Він чітко організував контрнаступ, чітко забезпечував утримання позицій, а він лише цього року закінчив вищий військовий навчальний заклад і 18 грудня, виконавши бойове завдання, він був вбитий пострілом снайпера,

– сказав президент.

"За надзвичайну мужність, за відвагу, проявлену в бою під селищем Луганське, я прийняв рішення присвоїти звання Героя України, на жаль, посмертно. Буду мати за честь вручити Золоту Зірку мамі Героя", – відзвітував Порошенко.

З початку 2016-го на сході України загинуло 211 українських військових.

Читайте також: У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця