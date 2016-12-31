Порошенко повіз американських сенаторів на Донбас – вітати воїнів з Новим роком

Президент Петро Порошенко разом з американськими сенаторами, які напередодні прибули в Україну, в переддень Нового року поїхав на Донбас.
Про це сам Порошенко відзвітував у своїх соцмережах.
"Прибув на командний пункт в районі Широкіно з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком", – написав Порошенко у своєму Facebook.
Раніше Порошенко вручив Маккейну державний орден.
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