Порошенко пояснив, чому не оголошували мобілізацію до Збройних сил

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Збройних силах України укладено близько 70 тисяч контрактів, що дозволило відмовитися від часткової мобілізації.

Про це він сказав під час робочої поїздки до Маріуполя, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році завдання зміцнення щодо обороноздатності, ми вирішували без мобілізації. Четверту, п'яту, шосту черги – демобілізували, вони повернулися додому, до мирного життя, до рідних і близьких. Замість – сьомої, восьмої і дев'ятої хвиль укладено майже 70 тисяч контрактів з добровольцями, які записалися до лав ЗСУ", – сказав глава держави.

За його словами, тільки завдяки Мінським домовленостями Україна виграла час для переведення армії на професійну основу, для її переозброєння.

Президент Петро Порошенко приїхав привітати разом з американськими сенаторами у новорічний вечір мешканців на сході України.