Порошенко поїде в Грузію обговорювати деокупацію територій

Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі домовились тісніше працювати задля деокупації територій України і Грузії.
Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, передає сайт президента.
Співрозмовники обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин, зокрема домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.
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Сторони відзначили важливість поглиблення українсько-грузинської взаємодії, у тому числі у рамках міжнародних організацій.
Досягнуто домовленості щодо проведення навесні 2017 року чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Співрозмовники домовилися найближчим часом продовжити діалог на міжнародних майданчиках.
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