Порошенко пожалівся в ЄС на постійне порушення Росією Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з головою Ради Європи Дональдом Туском.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Перш за все Порошенко привітав Туска з тим, що Сенат Нідерландів нарешті ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Лідери України та ЄС також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію.

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Туск розповів, як минула зустріч країн "Великої сімки" в Італії, а Порошенко, в свою чергу, звернув увагу на постійні порушення Росією Мінських домовленостей і закликав ЄС продовжити санкції проти Москви.

У телефонній розмові з @eucopresident Дональдом Туском скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС pic.twitter.com/ejpxcW4pm8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 червня 2017 р.

Нагадаємо, 1 червня у зоні АТО оголосили "режим тиші".