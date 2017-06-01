Порошенко пожалівся в ЄС на постійне порушення Росією Мінських домовленостей

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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з головою Ради Європи Дональдом Туском.
Про це інформує прес-служба глави держави.
Перш за все Порошенко привітав Туска з тим, що Сенат Нідерландів нарешті ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
Лідери України та ЄС також скоординували графік набуття чинності Угоди про асоціацію.
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Туск розповів, як минула зустріч країн "Великої сімки" в Італії, а Порошенко, в свою чергу, звернув увагу на постійні порушення Росією Мінських домовленостей і закликав ЄС продовжити санкції проти Москви.
Нагадаємо, 1 червня у зоні АТО оголосили "режим тиші".