Порошенко прибув на форум у Давосі

Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в місті Давос.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.



Також у форумі візьме участь глава Національного банку України Валерія Гонтарева, яка входить до складу офіційної делегації України.

"В рамках форуму за участю глави НБУ відбудеться ряд стратегічно важливих зустрічей з іноземними партнерами, провідними діловими колами, керівниками міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку", – зазначено на сторінці НБУ у Facebook.

Гонтарева та Порошенко будуть в Давосі до 20 січня.

Раніше речник Порошенка Святослав Цеголко розповів, що програма президента у Давосі буде насиченою, проте на вже традиційний сніданок українського бізнесмена Віктора Пінчука він не піде.