Порошенко: Причина того, що мирна угода не працює, має ім'я – Путін

Бойовики на Донбасі цілеспрямовано атакують мирних жителів. Президент Росії Володимир Путін створює там українське Алеппо.

Про це в інтерв'ю газеті Bild заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНІАН.

"За останні роки я випробував уже багато угод, але Росія ніколи не виконувала їх насправді. Адже це дуже просто: якщо Путін дотримується Мінська, якщо, нарешті, війська будуть виведені з нашої країни, буде мир. Але в цей час, на жаль, цього немає", – сказав Порошенко.

При цьому він різко розкритикував Росію за ситуацію на сході України.

У причини того, що мінська мирна угода не працює, є ім'я – Путін. Ми в Україні зробили все для світу, змінили закони, і дотримувалися угоди, але Росія продовжує вбивства. Обіцянки, які дає уряд Росії, порушуються щодня. Ситуація в деяких частинах Східної України драматична. У нас є чіткі докази того, що цілеспрямовано атакують мирних жителів. Путін створює там українське Алеппо,

– заявив Президент України.

Порошенко наголосив, що відповіддю на ескалацію повинні бути нові санкції.

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Поки українців бомблять таким варварським способом, ніхто не обговорюватиме ослаблення (санкцій). Зовсім навпаки: це скоріше піднімає питання про те, чи слід їх розширити. Це немислимо, що зараз Росія офіційно визнає паспорти з окупованих територій. Це найбільший доказ російського впливу,

– зазначив глава держави.