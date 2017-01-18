Порошенко привітав нового голову Європарламенту

Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо Таяні з обранням на пост голови Європейського парламенту.

Про це він написав у Twitter. "Вітаю пана Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європейського парламенту!", – написав Порошенко. Congratulations to Mr Antonio Tajani on his election as President of the

European Parliament! — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 січня 2017 р. Президент України зазначив, що сподівається на незмінну підтримку України, командну роботу і особисті контакти з новим головою Європарламенту. Relying upon continuity and unwavering support to Ukraine, teamwork and personal contact! — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 січня 2017 р. Нагадаємо, новим головою Європарламенту у Страсбурзі обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією "Європейської народної партії" (Християнські демократи).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter