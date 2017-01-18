Порошенко привітав нового голову Європарламенту

Президент України Петро Порошенко привітав Антоніо Таяні з обранням на пост голови Європейського парламенту.
Про це він написав у Twitter.
"Вітаю пана Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європейського парламенту!", – написав Порошенко.
Президент України зазначив, що сподівається на незмінну підтримку України, командну роботу і особисті контакти з новим головою Європарламенту.
Нагадаємо, новим головою Європарламенту у Страсбурзі обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією "Європейської народної партії" (Християнські демократи).
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