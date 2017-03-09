Порошенко привітав Туска з переобранням: пояснив, чому це важливо для України

Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Туска з переобранням на посаду глави Ради Європи.

Про це він написав у своєму Facebook одразу після того, як стало відомо, що Туск вдруге обраний на посаду президента Євроради.

Порошенко пояснив, чому не тільки для ЄС, але й для України було важливе переобрання Туска.

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"З 1 грудня 2014 року він забезпечив єдність і солідарність всього ЄС з українським народом у його боротьбі з російською агресією, демонстрував безкомпромісність та послідовність у відстоюванні суверенного цивілізаційного вибору та відновленні територіальної цілісності нашої держави", – наголосив український президент.

9 березня стало відомо, що Дональда Туска вдруге переобрали на посаду президента Ради Європи.