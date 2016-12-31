Порошенко привіз морякам у Маріуполь сучасний катер

Президент Петро Порошенко передав морякам в Маріуполі модернізований патрульний катер типу УМС-1000.

Також він розповів про спільну українську-американську розробку – системк "АЕРОС" для охорони морських кордонів держави.

Порошенко зазначив, що Україна працює над створенням комплексної системи охорони морських кордонів і морської економічної зони.

Прикладом того, як просуваємося у вирішенні цього завдання, є оновлений пост технічного спостереження "АЕРОС". Він оснащений новітньою системою раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей,

– додав він.

За словами Президента, унікальність цієї системи в тому, що вона бачить відразу повітря, воду, землю. Також система одночасно може спостерігати і визначати поведінку двохсот цілей.

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