Порошенко привіз морякам у Маріуполь сучасний катер

Президент Петро Порошенко передав морякам в Маріуполі модернізований патрульний катер типу УМС-1000.
Також він розповів про спільну українську-американську розробку – системк "АЕРОС" для охорони морських кордонів держави.
Порошенко зазначив, що Україна працює над створенням комплексної системи охорони морських кордонів і морської економічної зони.
Прикладом того, як просуваємося у вирішенні цього завдання, є оновлений пост технічного спостереження "АЕРОС". Він оснащений новітньою системою раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей,
– додав він.
За словами Президента, унікальність цієї системи в тому, що вона бачить відразу повітря, воду, землю. Також система одночасно може спостерігати і визначати поведінку двохсот цілей.
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