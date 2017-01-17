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Порошенко прокоментував гаазький позов проти Росії

17:04, сьогодні 316 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має більше, ніж потрібно доказів для притягнення Росії до відповідальності у зв’язку з порушення нею міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації в Міжнародному суді ООН в Гаазі.

Про це глава держави повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб мотивувати Росію залишити нашу територію. Звичайно, ми будемо використовувати лише політичні та дипломатичні засоби. Проте, в той же час ми будуємо сильну армію,
– розповів Порошенко.

За словами Порошенка, Україна використовує Конвенцію ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенцію ООН щодо відповідальності за порушення прав людини. Президент додав, що по обох конвенціях Україна має більше доказів, ніж потрібно.

Вчора ми подали позов в Міжнародний суд в Гаазі проти Росії, щоб вона понесла відповідальність за агресію проти нашої країни, починаючи від незаконної анексії Криму,
– підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Гаазький трибунал Війна на Донбасі
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