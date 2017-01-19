Порошенко прокоментував майбутню зустріч з Трампом

Президент України Петро Порошенко вважає, що майбутня зустріч новообраним лідером США Дональдом Трампом буде ефективною.

Про це він розповів у коментарі The Wall Street Journal, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Перш за все, ми користуємося сильною підтримкою обох партій в США. Я абсолютно впевнений в тому, що продовження нашої співпраці з США буде дуже ефективним", – зауважив український президент.

Очільник України також додав, що впевнений в ефективності своєї зустрічі з Трампом.

"Планую візит до Вашингтона в лютому 2017 року та сподіваюсь на зустріч з Дональдом Трампом. Для мене це буде великим задоволенням і, думаю, це буде ефективна зустріч, якщо ґрунтуватися на моїх враженнях від телефонної розмови з ним", – підкреслив політик.

За його словами, під час спілкування телефоном Трамп виглядав дуже зацікавленим тим, що відбувається в Україні та просив прокоментувати ситуацію на сході України та в Криму.

Крім того видання зазначає, що зовнішньополітичні висловлювання Трампа наразі не є єдиною міжнародною проблемою для українського лідера.

Так, у Франції Франсуа Фійон, кандидат у президенти від правоцентристів, вже висловлювався за тісніші зв'язки з Росією та розкритикував європейські економічні санкції по відношенню до Москви.

Щоправда Порошенко підкреслив, що він поважає вибір виборців у західних країнах і "готовий працювати з будь-якими лідерами".

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Петро Порошенко та Дональд Трамп домовилися про зустріч у Вашингтоні.



Крім того, президент підкреслював, що США залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.