12:09
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Звільнення від е-декларування військових. Засідання РНБО
Випуск новин
11:58, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Порошенко прокоментував сутички Парасюка з поліцією

11:01, сьогодні 1148 Читать новость на русском
Петро Порошенко та Володимир Парасюк
Петро Порошенко та Володимир Парасюк / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко прокоментував сутички народного депутата Володимира Парасюка з поліцією, які відбулися на блокпості біля Слов'янська.

За його словами, така поведінка була ганебною з боку народного депутата. Про це Порошенко заявив в ході екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Я дивився це ганебне відео, як били поліцейських, намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії, з розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканного обранця", – заявив Порошенко.

Президент додав, що українські поліцейські діяли з терпимістю, з якою не діяв жоден європейський поліцейський.

Читайте також: Аваков закидає Парасюку незвичний вид "збочення"

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.

Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.

Згодом Парасюк оприлюднив відео сутички.

Теги: Скандал Україна Петро Порошенко Політика Володимир Парасюк Поліція Сутички
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фейковый герой аннексии Крыма
сьогодні, 12:07 Фейковый герой аннексии Крыма
Злой Одессит 3
Пагубная привычка Порошенка
сьогодні, 10:07 Пагубная привычка Порошенка
Михайло Подоляк 2635
Права споживачів: про це має знати кожен
сьогодні, 09:40 Права споживачів: про це має знати кожен
Яніна Ткачук 10611
Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
сьогодні, 08:04 Як осучаснити Київ та зробити його привабливим для туристів
Володимир Гук 406
Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
14 березня, 22:02 Як скандал Туреччина – ЄС вплине на подальшу долю України
Анастасія Ковач-Петрушенко 1905
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
"Приватбанк" можуть об'єднати з державним банком "Ощадбанк"
 20 грудня 2016 , 14:45 1
Бійця АТО побили та пограбували у Запоріжжі
 6 грудня 2016 , 17:58
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук