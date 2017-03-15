Порошенко прокоментував сутички Парасюка з поліцією

Президент України Петро Порошенко прокоментував сутички народного депутата Володимира Парасюка з поліцією, які відбулися на блокпості біля Слов'янська.

За його словами, така поведінка була ганебною з боку народного депутата. Про це Порошенко заявив в ході екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Я дивився це ганебне відео, як били поліцейських, намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії, з розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканного обранця", – заявив Порошенко.

Президент додав, що українські поліцейські діяли з терпимістю, з якою не діяв жоден європейський поліцейський.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.



Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.



Згодом Парасюк оприлюднив відео сутички.