Порошенко пропонує політикам "прийняти холодний душ історії"

Президент України Петро Порошенко виголосив палку промову нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

Промову він зачитав у Національному музеї історії України.

Порошенко згадав, що вирішальну роль у придушенні революції вже тоді зіграла російські війська, зброя і пропаганда.

Російські війська та російська зброя – ось що зіграло вирішальну роль у придушенні революції. І російська пропаганда – так само — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 березня 2017 р.

Він закликав сучасних політиків вивчити, засвоїти і не повторити помилок минулого.

"Медики дуже наполегливо радять холодний душ як дієвий профілактичний засіб, а для політиків вельми корисним є холодний душ історії", – сказав Порошенко.

Рівно сто років тому у Києві було створено Українську Центральну Раду.

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