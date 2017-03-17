Порошенко пропонує політикам "прийняти холодний душ історії"

Президент України Петро Порошенко виголосив палку промову нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.
Промову він зачитав у Національному музеї історії України.
Порошенко згадав, що вирішальну роль у придушенні революції вже тоді зіграла російські війська, зброя і пропаганда.
Він закликав сучасних політиків вивчити, засвоїти і не повторити помилок минулого.
"Медики дуже наполегливо радять холодний душ як дієвий профілактичний засіб, а для політиків вельми корисним є холодний душ історії", – сказав Порошенко.
Рівно сто років тому у Києві було створено Українську Центральну Раду.
Читайте також: Порошенко розповів, кого вважає прикладом боротьби з популізмом