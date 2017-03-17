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Порошенко пропонує політикам "прийняти холодний душ історії"

11:05, сьогодні 585 Читать новость на русском
Порошенко радить засвоїти уроки історії
Порошенко радить засвоїти уроки історії / Twitter Святослава Цеголка

Президент України Петро Порошенко виголосив палку промову нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

Промову він зачитав у Національному музеї історії України.

Порошенко згадав, що вирішальну роль у придушенні революції вже тоді зіграла російські війська, зброя і пропаганда.

Він закликав сучасних політиків вивчити, засвоїти і не повторити помилок минулого.

"Медики дуже наполегливо радять холодний душ як дієвий профілактичний засіб, а для політиків вельми корисним є холодний душ історії", – сказав Порошенко.

Рівно сто років тому у Києві було створено Українську Центральну Раду.

Читайте також: Порошенко розповів, кого вважає прикладом боротьби з популізмом

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Історія
Джерело: 24 Канал
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