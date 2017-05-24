Порошенко пропонує видавати "старі" закордонні паспорти жителям ОРДЛО та Криму

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити громадян на окупованих територіях Донбасу і анексованому Криму можливістю отримати закордонні паспорти старого зразка.

Про це глава держави заявив у Луцьку під час наради з підготовки до вступу в силу безвізового режиму.

"Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС, внести на розгляд Кабміну позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка", – наголосив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що жителів Криму та ОРДЛО не можна залишати без паспортів.

Читайте також: Введення візового режиму з Росією безпечніше, ніж заборона "Вконтакте", – політолог

Нагадаємо, з 11 червня українці, які мають закордонні біометричні паспорти, зможуть без віз подорожувати країнами Євросоюзу та Шенгену.