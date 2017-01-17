Порошенко провів першу зустріч у Давосі

Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Про першу зустріч у Швейцарії Порошенко відзвітував у своєму Twitter.
"Робочий візит до Швейцарії розпочав із зустрічі з Головою КНР Сі Цзіньпіном", – написав він.
Порошенко наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з Китаєм.
Нагадаємо, раніше у Порошенка підтвердили, що він братиме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, проте не піде на сніданок, який вже традиційно організовує український бізнесмен Віктор Пінчук.
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