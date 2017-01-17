Порошенко провів першу зустріч у Давосі

Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про першу зустріч у Швейцарії Порошенко відзвітував у своєму Twitter.

"Робочий візит до Швейцарії розпочав із зустрічі з Головою КНР Сі Цзіньпіном", – написав він.

Порошенко наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з Китаєм.

Робочий візит до Швейцарії розпочав із зустрічі з Головою КНР Сі Цзіньпіном. Ми зацікавлені в розширені співпраці між Україною і Китаєм pic.twitter.com/co8DOYTxDV — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 січня 2017 р.

Нагадаємо, раніше у Порошенка підтвердили, що він братиме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, проте не піде на сніданок, який вже традиційно організовує український бізнесмен Віктор Пінчук.