Порошенко різко висловився про блокаду Донбасу

Президент України Петро Порошенко вважає, що блокада активістами тимчасово окупованих територій Донбасу є дуже небезпечною стратегією дій.

Про це він розповів в інтерв’ю українським телеканалам.

"Ми змушені були діяти рішуче і ефективно", – сказав президент.

Порошенко переконаний, що сценарій блокади спрямований на внутрішню дестабілізацію країни.

"Це (блокада) дало можливість скористатися цим абсолютно безвідповідальним політиканам, щоб досягти дві мети. Перша – виправдати рішення РФ для того, щоб визнати паспорти так званих "ЛНР/ДНР", реєстраційні документи, автомобільні номери та інше... І друге – націоналізація, конфіскація або простою мовою, захоплення українських підприємств, передача їх олігархам російським або тим, хто втік з України, як Курченко, і сьогодні незаконно стали власниками цих об'єктів", – сказав президент.

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Порошенко стверджує, що результатом блокади стало те, що деякі підприємства почали замість українському бюджету платити гроші в "бюджети" самопроголошених республік.