Порошенко різко висловився про "озброєних гастролерів" в прифронтовій зоні

Президент України Петро Порошенко заявив, що правоохоронці будуть затримувати всіх учасників блокади торгівлі з окупованими територіями, якщо у них буде зброя.

Про це йдеться у виступі Президента на РНБО, розміщеному на сайті глави держави.

За словами Порошенка, правоохоронці будуть затримувати і притягувати до відповідальності тих людей, які будуть зі зброєю їхати в прифронтовану зону.

"Всіх тих, хто на заклик організаторів приїздити зі зброєю, їхатиме туди з автоматами, коктейлями Молотова чи вибухівкою, гранатами, щоб висаджувати в повітря залізничні колії, як нам неодноразово вже обіцяли авантюристи-організатори, – будемо затримувати і притягувати до відповідальності, навіть якщо вони будуть представлятися патріотами", – зазначив він.

До того ж, глава держави наголосив, що такі люди їдуть аби "цілити в спину правоохоронцям".

Хіба припустимо допускати озброєних гастролерів в тил українським військам?

– додав Порошенко.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.



Натомість у поліції стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.



Згодом Парасюк оприлюднив відео сутички.