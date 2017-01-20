Порошенко розповів, чого чекає від Трампа

Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та США, підтримку трансатлантичної єдності,

– сказав український президент.

Він також наголосив на тому, що Росія незаконною анексувала Крим та агресією на сході України порушила поствоєнну глобальну систему безпеки, яка базувалась на системі Ради безпеки ООН, – тож НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки.

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Продуктивна співпраця, включаючи співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є надзвичайно важливими для України та глобальної безпеки,

– зазначив Порошенко.