Порошенко розповів, коли МВФ надасть Україні мільярд доларів

Правління Міжнародного валютного фонду збереться 20 березня на засідання, на якому може вирішитися доля чергового траншу для України.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я зараз можу напевно стверджувати, що 20 березня відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду. Як мені і обіцяла Крістін Лагард, виконавчий директор МВФ, ми отримаємо 1 мільярд доларів, і я сподіваюсь, це відбудеться ще в березні", – зауважив український голова.

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