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Порошенко розповів, коли МВФ надасть Україні мільярд доларів

01:43, сьогодні 41 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Getty Images

Правління Міжнародного валютного фонду збереться 20 березня на засідання, на якому може вирішитися доля чергового траншу для України.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

"Я зараз можу напевно стверджувати, що 20 березня відбудеться засідання правління Міжнародного валютного фонду. Як мені і обіцяла Крістін Лагард, виконавчий директор МВФ, ми отримаємо 1 мільярд доларів, і я сподіваюсь, це відбудеться ще в березні", – зауважив український голова.

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Теги: Політика Україна МВФ Транш МВФ гроші Петро Порошенко Президент України
Джерело: 24 Канал
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