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Порошенко розповів, на що пішли гроші МВФ

11:37, сьогодні 584 Читать новость на русском
Порошенко запевняє, що гроші від МВФ не розікрали
Порошенко запевняє, що гроші від МВФ не розікрали / Getty Images

Президент України Петро Порошенко назвав брехнею заяви про розкрадання отриманих від МВФ коштів. Глава держави стверджує, що міжнародний кредит вклали у золотовалютні резерви України.

Про це Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку.

"Всі чули, як безвідповідальні політикани стверджують про те, що гроші МВФ проїдені, вкрадені або використані не за призначенням? Це суцільна, тотальна і безвідповідальна брехня", – наголосив президент.

Він зазначив, що кожна копійка, яку Україна отримала від МВФ, дбайливо зберігається в золотовалютних резервах держави і "працює на стабільність національної грошової одиниці, на довіру до Української держави, економіки, фінансово-банківської системи".

Вони (гроші від МВФ) цілими і збереженими покладені насамперед в курс гривні. І курс гривні вже третій рік тримається гнучким, але відносно незмінним,
– розповів Порошенко.

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Теги: Україна Політика Петро Порошенко гроші МВФ Кредит
Джерело: 24 Канал
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